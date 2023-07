Taux d’intérêt des comptes d’épargne, remboursement des lunettes, vignette suisse : ce qui change en août

Les clients de KBC et CBC bénéficieront d’un taux de base et d’une prime de fidélité plus élevés sur les comptes d’épargne réglementés à partir du 1er août.

Tous les clients particuliers des deux banques jouiront d’un taux de base et d’une prime de fidélité plus élevés sur leurs comptes Start2Save et Start2Save4, qui bénéficient d’un taux d’intérêt plus élevé, ainsi que sur leurs comptes d’épargne ordinaires.

Le taux d’intérêt du compte d’épargne ordinaire est adapté comme suit : le taux de base passe de 0,35% à 0,45% et la prime de fidélité pour l’argent laissé sur le compte pendant au moins un an sans interruption évolue de 0,25% à 0,45%. Soit un taux d’intérêt total de 0,90%.

Pour Start2Save et Start2Save4, des comptes d’épargne bénéficiant d’un taux d’intérêt plus élevé et sur lesquels le montant d’épargne mensuel s’élève à maximum 500 euros, le taux de base passe de 0,15% à 0,40% tandis que la prime de fidélité sera de 1,10%, contre 0,75% actuellement. Le taux d’intérêt total s’élève donc ici à 1,5%.

Le nouveau taux de base s’applique à l’épargne existante et aux nouveaux dépôts. La nouvelle prime de fidélité s’applique quant à elle exclusivement aux nouveaux dépôts et à l’épargne existante à partir du moment où la nouvelle période de fidélité commence à courir, précise KBC.

La banque Beobank augmentera aussi les taux d’intérêt de ses comptes d’épargne dès le 1er août. Pour le compte d’épargne "classique", les clients bénéficieront d’un taux de base et d’une prime de fidélité de 0,45%.

Le taux des comptes d’épargne "Step Up" et "Save Plus" passeront à 0,40%, contre 0,25% actuellement. Les comptes d’épargne réglementés "Jeunes" et "Fidelity plus", quant à eux, offriront une prime de fidélité de 0,75%, contre 0,25% jusqu’ici.

La banque ING Belgique procédera également à une hausse des taux d’épargne à partir du 1er août. Dans certains cas, le taux d’intérêt cumulé pourrait dépasser la barre des 2%.

Dans le détail : pour l’ING Compte d’épargne, le taux de base passera ainsi de 0,35% à 0,45%. Les épargnes qui sommeilleront sur ce compte pendant au moins un an bénéficieront en outre d’une prime de fidélité qui évoluera de 0,65% à 1,05%.

Pour l’ING Epargne Tempo, le taux de base progressera de 0,70% à 0,75%. Les épargnes qui resteront sur ce compte pendant au moins un an bénéficieront d’une prime de fidélité qui passera de 0,70% à 1,50%. L’ING Epargne Tempo est un compte d’épargne réglementé en ligne sur lequel le client choisit d’épargner chaque mois un montant fixe de 500 euros maximum.

Par ailleurs, la banque a annoncé une augmentation des taux de base sur le Livret Vert ING, le Livret Orange ING, le Livret ING Lion Premium et l’ING Lion Deposit. Pour ces comptes d’épargne réglementés, le taux de base grimpera de 0,40% à 0,55% et la prime de fidélité se hissera à 0,15% (contre 0,10% actuellement).

Les clients de BNP Paribas Fortis, Fintro et Hello Bank ! Bénéficieront, eux aussi, d’un taux de base et d’une prime de fidélité plus élevés sur les comptes d’épargne réglementés dès le 1er août.

Le taux d’intérêt du compte d’épargne ordinaire passera de 0,15% à 0,25%, tandis que la prime de fidélité augmentera de 0,10% à 0,25%.

Pour le compte d’épargne plus, si le taux d’intérêt reste fixé à 0,5%, la prime de fidélité sur le montant qui reste au moins un an sur le compte passera, elle, à 1%, contre 0,75% actuellement.