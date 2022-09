Tatyana Lebrun, la liberté de nager

Tatyana Lebrun a 17 ans et pratique la natation en handisport. Née avec le Syndrome de Larsen (maladie génétique qui touche les os et les articulations), Tatyana a subi trois grosses opérations en étant petite, elle qui est particulièrement touchée au niveau des genoux et des bras. Alors que les médecins avaient annoncé à ses parents qu’elle ne pourrait sans doute jamais marcher, elle est fière de dire qu’aujourd’hui, elle fait de la natation au plus haut niveau. Elle a remporté des médailles dès ses premiers championnats en handisport et elle regrette aucunement de ne plus concourir avec les valides.

À côté du sport, qu’elle pratique rigoureusement au quotidien, Tatyana commence des études de kinésithérapie à l’Université de Liège, parce qu’elle "veut rendre un peu de ce qu’elle a reçu".

Rencontre avec une jeune femme pétillante, ambitieuse et déterminée.