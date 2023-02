Tatouée après un cancer du sein

D’autres femmes ont perdu leur aréole dans l’aventure. Elle ne peut pas toujours être sauvée lors d’une mastectomie. Il est possible de la redessiner et cela passe aussi par une séance de tatouage. C’est la dernière étape d’une reconstruction. La démarche n’est pas artistique, elle permet juste de tourner la page. C’est donc important pour les femmes qui passent par là. Car, sans aréole, un sein n’est pas parfait. La femme ne se sent pas complète.

Ces séances de tatouage sont parfois proposées à l’hôpital. Le travail est réalisé par un médecin ou par une infirmière. La séance est alors remboursée. Problème, si votre établissement de soins ne peut effectuer ce tatouage, il va vous renvoyer vers un tatoueur ou une tatoueuse pro, qui n’exerce donc pas dans un milieu médical. Et là, pas de remboursement. Une reconstruction de mamelon et d’aréole coûte environ 450 euros. Le tatoueur spécialisé a plus de technique qu’un médecin. Le résultat est même parfois bluffant tant il est réaliste.

Alors pourquoi ne pas prévoir une forme de remboursement ? Nous avons contacté plusieurs mutualités qui précisent que l’acte est réalisé en dehors du cadre médical et que, pour des raisons de sécurité sanitaire, il ne peut y avoir d’intervention. Alors qu’il y en a pour une perruque, une prothèse amovible, ou pour les trajets effectués par le patient… Et du côté du Ministre fédéral de la Santé, rien de prévu pour changer la donne. Pour les femmes qui n’ont pas d’autres possibilités que d’aller dans le privé, il faut donc payer. Nombreuses sont celles qui renoncent. Et qui ne finalisent pas leur reconstruction.