Tatiana Silva livre ses souvenirs émouvants lorsque la télé retransmettait les images des attentats 11 septembre 2001

Lors de son interview avec Fanny Jandrain, Tatiana Silva, présentatrice météo à la RTBF et sur TF1 s’est livrée sur un moment choc de sa vie. Pour cette séquence traditionnelle de l’émission, Tatiana Silva a fait le choix de s’exprimer sur ses souvenirs lors de la tragique date du 11 septembre 2001 :

"Je pense que personne n’oublie où il était. Moi, je sais où j’étais puisque j’étais à l’hôpital Saint-Pierre dans la section pour les personnes cancéreuses. Ma mère avait fait une rechute au niveau de son cancer du sein et elle était dans son lit. Je pense qu’elle avait terminé sa radiothérapie. Il y avait cette télé, et on a vu ces images.

Les images étaient très choquantes, mais il n’y avait pas beaucoup de son. La première préoccupation était ma mère. Il y avait deux événements très marquants : l’un très loin, mais qui vibrait très fort et un être qui était en maladie en thérapie de cancer."