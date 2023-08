C’est officiel : Tatiana Silva sera de retour à la rentrée sur nos antennes. Vous pourrez la retrouver toutes les semaines sur La Une, où elle présentera désormais "Les mardis de la planète", une offre documentaire axée sur la préservation de l’environnement.

Chaleurs torrides, fonte des glaces et hausse du niveau de la mer : le changement climatique est aujourd’hui au cœur de nos préoccupations. Afin de nous éclairer sur ces différents défis environnementaux et de nous aider à y faire face, nous vous proposerons donc cette année encore de découvrir chaque semaine un documentaire lié à ces problématiques dans "Les mardis de la planète". Un rendez-vous hebdomadaire qui sera présenté cette saison par Tatiana Silva, à qui cette cause tenait tout particulièrement à cœur :

C’est un programme qui est en lien avec le métier que j’exerce depuis maintenant 13 ans, c’est-à-dire la présentation de la météo, où on voit de plus en plus l’évolution du changement climatique et donc fatalement l’impact sur l’environnement

En effet, les émissions de gaz à effet de serre ont conduit au cours des dernières décennies à un dérèglement climatique, dont les conséquences sont déjà observables aujourd’hui. D’ici peu, c’est donc tout notre quotidien que nous serons amenés à repenser afin de protéger au maximum notre environnement. "Je pense que le principal défi auquel nous allons être confrontés, c’est un changement de notre mode de vie", souligne à ce propos Tatiana Silva et précise :

On a un mode de vie qui est surtout basé sur la consommation et une grande forme de liberté individuelle. Or l’environnement, c’est un problème collectif, qui quand on le réduit à un niveau individuel, est complètement dissous. On se dit "j’ai quand même de l’eau courante là où je suis", "j’ai les moyens de me payer de l’air conditionné pour rafraîchir l’atmosphère dans laquelle je vis", "je peux m’installer une piscine".

Avant de conclure, "donc il faut penser à un niveau collectif, ce qu’on n’a pas fait je pense depuis plusieurs décennies, puisque l’essor industriel et économique a permis à beaucoup de gens de vivre mieux et de faire des choix qui n’étaient plus uniquement des choix de survie, mais des choix d’envies, de désirs".