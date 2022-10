Tatiana de Rosnay : "S'il n'y avait pas de secret, il n'y aurait pas de littérature !"

On ne présente plus Tatiana de Rosnay. Son père Joël, scientifique de renommée mondiale. Son ascendance franco-russe du côté paternel et anglaise du côté maternel. Le succès phénoménal d'Elle s'appelait Sarah et de Boomerang, tous deux adaptés au cinéma. En trente ans, Tatiana de Rosnay s'est fait une place dans le cercle fermé des auteurs dont on a l'impression qu'ils font partie de notre famille. C'est que les écrivains ont ce pouvoir comme le dit très bien une des héroïnes de son dernier livre :

Le grand pouvoir des écrivains c'est de donner à leur lecteur la sensation de partager un moment clé avec eux, de les faire pénétrer dans une intimité.