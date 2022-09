" Tata Yoyo " d'Annie Cordy est un autoportrait. " Tata Yoyo ", c'est Annie Cordy au travail…

Annie Cordy est au Manneken Pis ce que le Taj Mahal est aux eaux du Gange : une croyance.

" Tata Yoyo " est un classique qui date de 1980 : c’est la période arc-en-ciel qui suit directement la période " bonne du curé " - ce moment où Annie Cordy crée et incarne une galerie de personnages tous plus loufoques les uns que les autres et qui, tous, disent quelque chose d’elle. Ou du moins de son talent d’entraîneuse, de meneuse de revue, dans la plus grande tradition de l’entertainment à la " pouet-pouet ".

" Tata Yoyo, qu’est-ce qu’il y a sous ton grand chapeau. Tata Yoyo, dans ma tête, y’a des tas d’oiseaux. On m’a dit qu’y a même un grelot. " " Tata Yoyo " est une chanson comique, mais c’est parce que, depuis toujours, on a aimé se moquer des fous. " Tata Yoyo ", c’est d’abord l’histoire d’une folle – dans le sens le plus psychiatrique du terme : sentir qu’on a des oiseaux dans la tête… Et d’ailleurs, cette folie qui touche le personnage est nommée : " Les Brésiliens m’ont surnommée la folle de Rio. " Tata Yoyo, c’est cette femme connue pour avoir un grain (référence au grelot – symbole de la coiffe des bouffons). Tata Yoyo, c’est cette femme qu’on montre du doigt parce qu’elle est différente. Qui s’écrie et se décrit : " J’ai mon boa. Mon vieux chapeau. Ma robe à fleurs et mon mégot. Et mes faux cils. Et une boussole sur mon nombril. " Tata Yoyo serait une sorte de vagabonde, de clocharde céleste. Et si elle a besoin d’une boussole, c’est qu’elle se perd. Le Yoyo étant cet objet qui monte et qui descend, qui va et qui vient. Il est clair que cette tante est au moins bipolaire…

Ce passage d’un état à un autre, c’est aussi le basculement vers le moment où tout est possible, où tout est autorisé… Tata Yoyo est un personnage de carnaval qui joue avec les masques : " Depuis le temps que je me trimballe. Parmi les masques du carnaval. Mon charme fou. Ma silhouette. Ça les embête. Ils sont jaloux. " Si on repense à ce qu’elle a dit tout à l’heure : la folle, le boa, le mégot, les faux cils… Et maintenant : le masque, la silhouette qui embête… Sans parler du surnom : " Tata ". Annie Cordy ne l’a sans doute pas fait exprès, mais Tata Yoyo pourrait être un homme. Un homme dans la plus pure tradition du travesti. Le travesti qui amuse la galerie. Tata Yoyo, Tata Travelo : même bas, même combat… N’oublions pas que nous sommes dans un contexte de carnaval, que nous sommes au Brésil. Elle, elle vous dira que non… Que c’est une extrapolation sortie d’un esprit qui se ronge les ongles de pieds. Mais les chanteurs et les chanteuses ne savent pas toujours ce qu’ils chantent. Et nous, nous avons le droit d’entendre ce qu’ils ne nous disent pas… alors qu’ils nous le disent…

Par ailleurs, il est évident que " Tata Yoyo " est un autoportrait. Tata Yoyo, c’est Annie Cordy. Mais attention : Tata Yoyo, c’est Annie Cordy au travail.

La folie qu’elle décrit, c’est sa folie à elle. Ce sens du ridicule qu’elle n’a pas et dont elle a fait son métier. La folie qu’elle incarne, c’est aussi la folie du show-biz : ce flamboyant dont on a fait une compétition (qui rend jaloux) et qui suppose qu’on y aille à fond.

Et qui n’a reculé devant rien ? Qui n’a refusé aucun déguisement, voire travestissement ? Qui a milité pendant des années pour défendre ce commerce de la joie rendue à ceux qui n’en ont pas ? Annie Cordy !

" Tata Yoyo " est une mise en abime qui ne dit pas son nom, mais qui met en scène la folie d’Annie Cordy…