Taser : un feu vert de la ministre Verlinden pour réglementer l’utilisation de l’arme

Du côté syndical, les réactions recueillies semblent plutôt positives, la ministre ayant tenu compte des réserves formulées, à savoir prévoir des formations adaptées et définir un cadre d’utilisation strict. Pour Thierry Belin, du syndicat national des personnels de sécurité, l’arme n’est pas sans danger dans certaines situations : "A tort on a appelé cela une arme "non létale", c’est faux ! C’est une arme à "létalité réduite" donc moins létale qu’une arme à feu et qui permet dans certains cas de ne pas utiliser l’arme classique mais elle comporte des risques pour des personnes qui auraient des problèmes cardiaques ou qui auraient consommé des stupéfiants et de l’alcool, un cocktail… donc le risque zéro n’existe pas".

Raison pour laquelle, les représentants du personnel insistent sur un cadre juridique adapté à ce type d’intervention ainsi qu' une définition précise du cadre d’utilisation.