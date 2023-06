Tarte rustique à la rhubarbe et noisettes

Préparez la pâte en mélangeant le beurre pommade, le sucre et une pincée de sel. Ajoutez ensuite l’œuf et la farine. Formez une boule et étalez-la à l’aide d’un rouleau à pâtisserie sur une feuille de papier cuisson. Disposez-la dans un moule à tarte et précuisez pendant 10 minutes.

Pelez et coupez la rhubarbe en morceaux. Faites revenir les morceaux dans une casserole à feu doux avec un peu d’eau pendant 3-4 minutes.

Entre-temps, réalisez la crème de noisettes en mélangeant le beurre pommade, le sucre, l’œuf et la poudre de noisettes. Etalez-la sur le fond de la tarte.

Disposez la crème de noisettes sur le fond de la tarte et répartissez la rhubarbe.

Faites cuire la tarte pendant 35-40 minutes.