La prune est un fruit qui pousse très facilement en Belgique. Il en existe plus de 200 variétés dans le monde. Les plus connues chez nous sont la Mirabelle, la Quetsche et la Reine-Claude.

La pleine saison se déroule de juillet à mi-septembre. Pendant cette période, vous êtes nombreux à vous demander que faire avec vos pruniers qui débordent de fruits ? Comment les transformer et les conserver à part réaliser des compotes et des confitures ?

Je vous propose ma recette de tarte aux prunes avec seulement quelques ingrédients. C’est une recette rapide et délicieuse qui fait toujours l’unanimité auprès de mes invités. En dehors de la saison des prunes, j’aime remplacer celles-ci par des pommes et des poires. Pour les plus gourmands, je vous conseille d’accompagner ce dessert avec une boule de glace à la vanille ou aux amandes.

Mon astuce : Couper et dénoyauter les prunes et les conserver au congélateur afin de pouvoir réaliser des tartes aux prunes pendant tout l’hiver.