Tartare ou Américain ?

En Belgique, nous aimons la viande crue. D’ailleurs, même si on peut discuter pendant des heures de qui a inventé le terme " filet américain " ou " steak américain ", nous en sommes certainement les inventeurs de son succès, car il n’y a qu’en Belgique que l’on parle de filet américain pour parler de ce qu’on appelle ailleurs, un " tartare ".

Depuis pas mal d’années toutefois un agacement me gagne quand je lis sur des cartes de restaurant en Belgique, des " tartares " qui sont de fait, par la présence d’œuf, de mayo, de persil, de piccalilli, des américains. Qu’à cela ne tienne, nous avons déjà parlé ici de la recette de Joseph Niels, qui lui disait, " américain ", j’ai juste envie, avec les beaux jours, et après avoir merveilleusement dîné dans un restaurant de la capitale, justement nommé " Tatar " de vous donner envie de " tartares " de toute sorte.

Je suis de parti pris. Viande ou poisson, on va considérer que le tartare sera tout sauf un " spread " (un spread, c’est un truc à tartiner, comme l’américain orange de nombre de sandwicheries où je vous défie de trouver quoique ce soit qui ressemble à un morceau de viande qui se mâche).

Le défi du tartare réussi, c’est à la fois d’avoir des morceaux bien " identifiables " et une liaison qui fera que ces morceaux seront bien péchos par la fourchette sans tomber au moment de les enfourner (dans votre bouche, on rappelle que l’on parle de choses crues). Tartare plus fin de saint jacques, unies par un rien de crème épaisse, citron vert, zeste, huile d’olive, et on évite la mayo à la truffe, si je le dis, c’est que ça m’est déjà arrivé ! Entrecôte de bœuf, coupée en petits dés, câpres, sauce poisson, une càc de mayo pour la rondeur, herbes fraîches en pagaille, et les jours de grandes rentrées financières, une càc de caviar belge (ou pas belge), mais sans, c’est très bien aussi.

Je me méfie toujours des cartes de restaurant qui proposent du " tartare à l’italienne " où le côté " à l’italienne " est représenté par des copeaux de parmesan. D’accord, imaginons-le comme un " carpaccio ", étalé à la fourchette, huile d’olive extra-poivrée (originaire des Pouilles ou de Toscane), roquette et vrais fins copeaux de parmesan 24 mois disposés sur le tartare.

Le thon ? Il semblerait que le " vrai " thon rouge de Méditerranée soit de nouveau acceptable au niveau durabilité. Fleur de sel et huile d’olive sont ses meilleurs amis, mais mayonnaise au wasabi de la semaine dernière aussi…