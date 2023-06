Taron Egerton gêné quand Rachel Weisz apprend qu’il en pinçait pour elle

Dans le face-à-face "Actors on Actors" filmé par Variety, les acteurs britanniques Taron Egerton (Rocket Man) et Rachel Weisz (Black Widow) discutent une trentaine de minutes de leurs rôles au cinéma ou dans les séries télé (actuellement Dead Ringers pour Rachel Weisz et Black Bird pour Taron Egerton). Cet échange plutôt léger et amical prend toutefois une tournure embarrassante vers la 21e minute lorsqu’un membre de l’équipe de production amène une tablette à Rachel Weisz en lui demandant de regarder une vidéo. Craignant la suite, Taron Egerton questionne l’équipe : "Est-ce que ça va m’embarrasser ? Ça va m’embarrasser, n’est-ce pas ? J’ai le sentiment que j’ai peut-être dit quelque chose dans le passé que je vais maintenant regretter."

Rachel Weisz découvre alors un extrait d’émission datant de 2019 où Taron Egerton, de vingt ans son cadet, révèle qu’elle était son premier celebrity crush (son coup de foudre pour une célébrité).

Rougissant, Taron Egerton se cache le visage dans la main et dit à l’attention de la production : "Je ne peux pas croire que vous me fassiez ça. Merci pour ça, les gars."

Osant à peine regarder Rachel Weisz il lui lance, en souriant : "Et bien, nous voilà maintenant assis dans l’embarras…"