Tarmac lance sa nouvelle application

Après presque cinq ans d'existence, l'application Tarmac qui a permis au média de se faire connaître aux premières heures de son existence, va disparaître ce vendredi pour laisser place à une toute nouvelle app!

Si tu veux continuer à checker les actus de Tarmac, à lire les articles et à participer aux concours, installe vite la nouvelle application RTBF.

Comment l'installer ?

Pour la télécharger, rendez-vous ici : sur Google Play ou sur l’App Store.

Une fois installée, cette app te permet de consulter les différents médias de la RTBF. Pour arriver sur la page Tarmac, il te suffit d'aller sur l'onglet "Menu" (en bas à droite) et de sélectionner "Chaînes". Il ne te restera plus qu'à cliquer sur Tarmac, et c'est réglé !

Notez qu'il reste tout de même le www.tarmac.be pour visualiser nos contenus, nos concours,...