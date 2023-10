Tarmac en Radio Tour dans les villages RTBF

70 ans - Tarmac vous donne rendez-vous dans le village RTBF Expériences avec Aless, Maxi & François

Depuis le 27 septembre, la RTBF vous invite à vivre des moments uniques dans le village RTBF Expériences qui se déplace dans 5 villes et durant 5 semaines. Et pour l’occasion, Tarmac sort de ses studios et vous invite à venir rencontrer vos animateurs préférés et vivre en direct de Liège, Charleroi, Namur & Bruxelles les émissions "9.1.1" avec Aless et "C’est Quoi les Bails" avec Maxi & François.

Rendez-vous dès ce 5 octobre à Liège Place Clerdent, en face des Guillemins.

Ce jeudi 5 octobre de 9.00 à 11.00, dans l’émission " 9.1.1 ", c’est depuis Liège que Aless ambiancera votre matinée dans le village RTBF Expériences de Liège avec le meilleur de la musique, de l’actu légère… et en totale interaction WhatsApp. Pour rencontrer Alessia et passer un moment musical, rendez-vous ce 5 octobre à Liège, Place Clerdent, en face des Guillemins .

que Aless ambiancera votre matinée dans le village RTBF Expériences de Liège avec le meilleur de la musique, de l’actu légère… et en totale interaction WhatsApp. Pour rencontrer Alessia et passer un moment musical, rendez-vous ce 5 octobre à . Le vendredi 13 octobre, de 17.00 à 19.00, c’est depuis Namur, Place Saint-Aubain que Maxi & François vous accueillent dans le village RTBF Expériences pour vous faire le point en direct sur les bails du jour dans " C’est quoi les bails ".

Le jeudi 19 octobre de 9.00 à 11.00 dans " 9.1.1 ", Aless vous donne de nouveau rendez-vous au village RTBF Expériences pour une matinée musicale mais, cette fois-ci à Charleroi et le vendredi 20 octobre, ce sera au tour de Maxi & François de vous accueillir dans le village pour vous raconter les bails du jour de 17.00 à 19.00 à Place de la Digue.

dans " ", vous donne de nouveau rendez-vous au village RTBF Expériences pour une matinée musicale mais, cette fois-ci à et le ce sera au tour de de vous accueillir dans le village pour vous raconter les bails du jour de à Le jeudi 26 octobre de 9.00 à 11.00 dans " 9.1.1 ", Aless vous embarque dans le village RTBF Expériences à Bruxelles pour une nouvelle matinée musicale, et le vendredi 27 octobre, le duo Maxi & François vous attend à Place Flagey pour " C’est quoi les bails " de 17.00 à 19.00.

Les villages sont ouverts à tous jusque 18h (jusque 20h le vendredi et le samedi). Vous pourrez en plus de rencontrer vos animateurs préférés, visiter toutes les merveilles du village RTBF Expériences.

9.1.1 : Le meilleur de la musique mixé par une DJ, de l’actu légère, des recos et des jeux, en totale interaction via WhatsApp. Bref, de quoi passer un bon début de journée sur Tarmac en ne se prenant pas au sérieux avec Aless et sa bonne humeur légendaire !

C’est quoi les bails : En dialogue libre, Maxi & François prennent place dans le métro et font le point sur les bails du jour : gossip, lifestyle, anecdotes, sport, infos insolites et invités en live.