TARMAC célèbre ses 5 ans ce 30 juin 2022 ! / Let's Party & Celebrate !

L'histoire de TARMAC a débuté aux yeux du public un certain mercredi 28 juin 2017 et ton média préféré n'a jamais cessé de travailler d'arrache-pied pour répondre à la demande de ses followers mais surtout à sa promesse faite dès son lancement.

De nombreux contenus ont été créés durant ces 5 années d'un travail acharné mais aussi des rencontres, des découvertes, des lancements d'artistes ou de concepts sans oublier la mise en place d'un public fidèle.

Cette année est importante puisque comme tu l'as compris, TARMAC célèbre ses 5 ans et t'invite à bloquer la date du Jeudi 30 juin dans ton agenda!

Nous fêterons ce bel événement dans un endroit un peu insolite en présence de nombreux artistes, DJ's, nos animateurs & animatrices ainsi que toute l'équipe de TARMAC.

Une journée à ne manquer sous aucun prétexte mais comme tu l'auras compris, le nombre d'invités sera limité ! Remplis sans plus tarder le formulaire ci-dessous et tente ta chance de vivre ce moment exceptionnel avec un.e ami.e ainsi que plus de 500 personnes.

Reste bien connecté.e puisque dans les prochains jours nous te dévoilerons le nom des artistes présents lors de cet anniversaire.

Un moment HISTORIQUE t'attend et nous avons déjà hâtes de vivre cela avec toi.