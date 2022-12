Tariq Ramadan sera jugé pour viol à Genève

L’islamologue suisse Tariq Ramadan sera jugé l’an prochain pour viol par la justice genevoise, pour des faits remontant à plus de 14 ans, a indiqué le bureau du procureur lundi.

Dans cette affaire, la plaignante, surnommée "Brigitte" dans les médias suisses, accuse l’islamologue, 60 ans aujourd’hui, de l’avoir entraînée dans une chambre d’hôtel à Genève le soir du 28 octobre 2008, où il l’aurait soumise à des actes sexuels brutaux, accompagnés de coups et d’insultes.

Convertie à l’islam, elle avait fait sa connaissance quelques mois auparavant lors d’une séance de dédicace et d’une conférence en septembre 2008. S’en était suivie une correspondance de plus en plus intime sur MSN et Facebook. Le soir des faits, elle avait rendez-vous avec le célèbre prédicateur pour prendre le thé.