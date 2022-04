Tarik Tissoudali : les petits boulots, l'éclosion en Pro League avant un départ vers la Liga?

En 2020, il monte avec les Rats en D1A… et il réalise un super début de saison, avec huit buts et six assists en 19 matches de championnat…

En janvier 2021, il quitte le Beerchot et rejoint la Gantoise pour 750.000 euros. En 15 mois et 63 matches, il a inscrit 31 buts et il a délivré 13 passes décisives.

A 29 ans, l’international marocain pourrait aller voir ailleurs cet été, comme il l’a confirmé à nos confrères du quotidien "Het Laatste Nieuws": "Je suis à un moment de ma carrière où je veux jouer le plus haut possible. Il y a de l’intérêt de partout, en Belgique mais aussi à l’étranger".

Tissoudali s’épanouit à la Gantoise, sous les ordres de Hein Vanhaezebrouck. Mais pour rester, il aimerait savoir si le coach sera toujours aux commandes des Bufallos la saison prochaine, et si le club sera encore aussi ambitieux : "C’est important de savoir quel sera le projet gantois. Vont-ils construire une grande équipe, ou devront-ils faire des économies ? Je veux que tout soit très clair, avant de prendre une décision. Je pense être devenu un des joueurs incontournables de l’équipe, mais j’ai beaucoup travaillé pour en arriver là. En fonction du projet du club, je suis évidemment ouvert à la discussion".

Une discussion qui passera par une revalorisation et une prolongation de contrat, à moins que Tissoudali n’arrive pas à résister aux chants des sirènes espagnoles.