Tarik Tissoudali (La Gantoise) remporte le Soulier d'Ebène

Tarik Tissoudali, l'attaquant de La Gantoise, a remporté le Soulier d'Ebène, le trophée récompensant le meilleur joueur d'origine africaine de la saison en Belgique, jeudi lors d'une cérémonie virtuelle.

Tissoudali, 29 ans, a inscrit 27 buts et délivré 9 assists toutes compétitions confondues en 51 rencontres avec les Buffalos cette saison. Avec Gand, l'international marocain a remporté la Coupe de Belgique cette saison après une victoire aux tirs au but contre Anderlecht. La Gantoise n'avait cependant pas réussi à se hisser dans le top 4 et a dû disputer les Europe playoffs qu'elle est déjà assurée de remporter avant la dernière journée samedi.

Tenant du titre, l'attaquant nigérian de Genk Paul Onuachu termine à la deuxième place du référendum devant l'attaquant néerlandais d'Anderlecht Joshua Zirkzee. L'attaquant gallois du Cercle de Bruges Rabbi Matondo se classe lui quatrième devant le défenseur camerounais Michael Ngadeu, équipier de Tissoudali à Gand.