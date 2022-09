Tarik Moukrime interpelle les instances du sport belge : "Les exigences sont disproportionnées par rapport aux moyens mis à disposition"

Tarik Moukrime a ému les amateurs d’athlétisme, en août dernier lors des championnats d’Europe qui avaient lieu à Munich. Ce sont les larmes aux yeux, qu’il était venu au micro de David Bertand, en annonçant qu’il mettait un terme à sa carrière, après son élimination en séries du 1500m.

Le Vérviétois de 30 ans, qui était revenu au plus haut niveau après un cancer, avait dénoncé le manque de soutien des plus hautes instances du sport belge, pour les talents de notre pays. Une sortie médiatique qui s’est transformée en un courrier, adressé il y a quelques jours à la Ministre des Sports, Valérie Glatigny, et aux responsables du sport de haut niveau (Directeur du Service du sport de haut niveau, Président du COIB et Président de la LBFA)