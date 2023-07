Tarifs en hausse pour la piscine de Nivelles : ils seront multipliés par 3 pour les collectivités à la rentrée

La réflexion date de fin 2022, précise Germain Dalne, l'échevin des sports de Nivelles. A l'époque, la hausse des prix de l'énergie conjuguée à l'indexation des salaires fait faire un bond substantiel au coût de la piscine : de 1.360.000 euros, la facture passe à 1.860.000 euros soit un trou de 500.000 euros à combler. La piscine est financée à 40% par la régie communale, le reste étant imparti au budget de la ville. La décision est alors prise d'augmenter les tarifs pour les particuliers de 1 euro en moyenne. Depuis le mois de janvier, les Nivellois paient donc 5 euros l'entrée au lieu de 4 et les voisins 6 euros au lieu de 5. Cette augmentation n'a pas eu d'impact sur la fréquentation de la piscine puisque celle-ci continue de grimper.

Là où l'augmentation passe plus difficilement- et c'est peu de le dire - c'est au niveau des collectivités, les écoles et les clubs de natation surtout. Il faut dire que la location du couloir de nage passera de 6,5 euros l'heure à 18 euros, à partir du mois de septembre.

" C'est intenable réagit Dominique André, le président du club Aquani de Nivelles, un club de nage avec palmes. En recevant ce courrier, on est tombés par terre ! Comment peut-on réclamer une augmentation de 300% d'un seul coup? S'engager dans cette voie, cela revient à nous obliger à mettre la clé sous le paillasson "

Le président du club ne nie pas les difficultés financières liées à l'augmentation du coût de l'énergie; il serait certes disposé à accepter une révision des tarifs mais certainement pas de cet ordre-là. Et pour autant poursuit-il que le règlement soit respecté:

" Tout changement de tarif doit passer devant le conseil communal, or, cela n'a pas été le cas. On va aller au combat ! "

Une entrevue s'est déroulée entre les présidents de club et l'échevin des sports mais dans un climat tendu semble-t-il. Le torchon brûle donc.