Tarif social pour le gaz et l’électricité, droit à la déconnexion, abattement fiscal : voici ce qui change ce 1er avril

Ce samedi 1er avril, plusieurs changements entrent en vigueur en Belgique, avec des répercussions parfois très concrètes sur votre quotidien ou votre portefeuille. Le tarif social augmente de 7,7% pour l’électricité et de 9,5% pour le gaz. Autre changement concernant vos factures d’énergie : la TVA à 6% sur le gaz et l’électricité est pérennisée. Et non, ce n’est pas un poisson d’avril.