Tarif social élargi à Liège : d’autres communes wallonnes peuvent-elles suivre ?

C’est une aide exceptionnelle qui a été annoncée à Liège pour soutenir les habitants face à la hausse des prix de l’énergie. Sur le site internet du CPAS, on peut lire : "Le CPAS de Liège a la faculté de permettre l’accès au tarif social aux citoyens liégeois rencontrant des difficultés à payer leurs factures de gaz et d’électricité, via l’octroi d’une attestation dans le cadre du statut de Protection Régionale Conjoncturelle".

Jusque-là, rien d’anormal, puisque cette aide est bien fournie par la Région wallonne. Mais les critères définis à Liège pour accéder à ce tarif varient quelque peu de ceux émis par la Région. Ce qui signifierait que ce tarif serait accessible à davantage de bénéficiaires : plus de la moitié des habitants de Liège pourraient en faire la demande. Mais qu’en est-il alors des autres citoyens wallons ? Seront-ils plus nombreux à obtenir une réduction de leur facture de gaz et d’électricité ? Tentative de réponse.