Tarif social du gaz, vaccin en pharmacie… : ce qui change ce 1er octobre

Le 1er octobre marquera la fin de la marque Thalys, du nom des célèbres trains à grande vitesse rouges ayant relié Bruxelles à Paris et qui ont ensuite vu le réseau de villes desservies s’étendre vers les Pays-Bas et l’Allemagne. Il faudra désormais s’habituer à appeler ces trains des Eurostar, comme ceux qui relient Paris et Bruxelles à Londres. Depuis mai 2022, les deux opérateurs ont fusionné au sein d’une même entité, le Groupe Eurostar, basé à Bruxelles.