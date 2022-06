Tarif record des carburants: peut-on bloquer les prix? Est-ce souhaitable?

Le prix des carburants en Belgique n'a jamais été aussi élevé.

Début 2020, l’essence était à environ 1,50 € le litre, le diesel à 1,60 €. Les prix ont chuté pendant la crise sanitaire et ont mis quand même 18 mois à revenir à leur niveau précédent. Mais depuis l’été dernier, la hausse est plus que significative. Sur un an, l’essence a augmenté de 31% et le diesel de 39%.

Face à ces hausses importantes, certains appellent au blocage des prix: le PTB demande un blocage à 1,4 € du litre, et sa pétition a réuni 120 000 signatures. Est-ce que c’est possible de bloquer les prix ?

Sur papier, mais ce n’est pas nécessairement souhaitable, selon l’analyse de Bertrand Candelon, professeur de finance internationale à l’UC Louvain:

"Soit on dit aux distributeurs , on vous paye à 1,40 € le prix de l’essence, dans ce cadre-là, mais si son coût de revient est plus que 1,40€, il va y perdre et arrêter. Soit l’État va compenser cet écart. Mais alors là, ça va rentrer dans les finances publiques. Donc dans les deux cas, bloquer les prix, ça n’a jamais marché, c’est une mauvaise idée".