Target Victory : un nouveau projet pour financer le handisport

Les médias et le développement économique du sport, voilà deux secteurs dans lesquels le nom de Freddy Tacheny est bien connu. On ne sera pas surpris de le retrouver à l'initiative de Target Victory.

L'idée, c'est de soutenir le handisport, et singulièrement les athlètes de haut niveau, à l'échelle nationale. Comment? En sollicitant les entreprises et en faisant appel à leur sens de la responsabilité sociétale.

" Target Victory, ce n'est pas du sponsoring classique, on ne met pas le nom de l'entreprise sur un maillot ou sur un tee-shirt, non, notre proposition, c'est une manière de soutenir l'effort collectif et de donner du sens à ce qu'on fait. Ce programme, c'est la victoire de tous en faveur de l'inclusion."

Le ticket d'entrée est fixé à 999 euros et il peut naturellement grimper en fonction de la taille et des moyens de l'entreprise.