Tarantino s'exprime sur l'absence de sexe dans ses films : "Le sexe ne fait pas partie de ma vision du cinéma"

Quentin Tarantino est connu pour ses films particulièrement violents. C’est un peu sa marque de fabrique. La preuve : on recense 396 morts dans ses 9 films. Quitte à tomber dans les excès, on pourrait s’attendre à ce qu’il y ait de nombreuses scènes de sexe. Et pourtant, on n’en trouve quasiment aucune.

"Le sexe ne fait pas partie de ma vision du cinéma", a-t-il expliqué au journal catalan Ara. "La vérité, c’est que dans la vraie vie, c’est très pénible de tourner des scènes de sexe car tout le monde est toujours très tendu. Si c’était déjà un problème avant, ça l’est encore plus maintenant", a-t-il déclaré. De plus en plus d’actrices et d’acteurs dénoncent les conditions des tournages des scènes de sexe. Déjà touché par de nombreuses polémiques, le réalisateur veut éviter d’en créer de nouvelles.

Il estime qu’incorporer de telles scènes n’est pas une priorité pour ses films : "Si jamais il y avait eu une scène de sexe essentielle à l’histoire, je l’aurais faite, mais jusqu’à présent, ça n’a pas été le cas". On se souvient pourtant dans certains de ses longs-métrages de moments "hot" ou de viols traumatisants. Ce n’est que dans Jackie Brown que l’on retrouve Robert de Niro et Bridget Fonda s’adonner aux plaisirs.

The Movie Critic sera le 10e film de Tarantino et possiblement son dernier. On ne pense pas qu’on y retrouvera une scène de sexe, surtout au vu de ses dernières déclarations mais qui sait ?