« Tár », un drame incisif et caustique avec une prodigieuse Cate Blanchett

À 53 ans, Cate Blanchett est aujourd’hui, elle aussi, au sommet de son art. Mais rien ne semble en mesure de la faire chuter de son piédestal. Devant la caméra du réalisateur américain Todd Field (" In the Bedroom " avec Sissy Spacek, " Little Children " avec Kate Winslet), l’actrice australienne livre en effet une performance exceptionnelle dans un rôle riche et incroyablement nuancé, d’une grande complexité et d’une grande ambivalence.

Relations d’emprise, abus de pouvoir, cancel culture… L’intrigue labyrinthique de "Tár" fait écho à de nombreuses problématiques bien dans l’air du temps. Porté par une mise en scène d’une élégance sans faille, le film pose la question des limites du génie artistique et de la violence de la nature humaine.

Un exercice de style d’une formidable intelligence émotionnelle à voir absolument !