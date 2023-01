''Tàr'' et ''Divertimento'' deux films très différents sur le statut de femme cheffe d’orchestre

Autre film plus accessible peut-être cette fois, mon coup de cœur de la semaine : ''Divertimento'', un film français tiré d’une histoire vraie très forte : le destin de deux sœurs musiciennes issues de la diversité, Zahia et Fettouma Ziouani. Avec leur talent et leur force de caractère, ces deux jeunes femmes de la cité ont réussi dans les années 90 à s’imposer dans le monde très fermé et parfois snob de la musique classique. Zahia est même devenue l’une des rares femmes cheffe d’orchestre philharmonique en France. ''Divertimento'' est une œuvre inspirante qui défend de belles valeurs : l’ouverture d’esprit et l’accessibilité de la culture, de la musique, à tous. C’est aussi passionnant de découvrir les coulisses de la formation et du métier de chef d’orchestre sans oublier les excellents choix des morceaux joués dans le film, une belle porte d’entrée pour faire découvrir le classique aux plus jeunes. Avec le même sujet, je préfère la générosité de ''Divertimento'' à l’aridité de ''Tàr'' avec Cate Blanchett.