Tár : Cate Blanchett, en cheffe d’orchestre dans la tourmente, remporte un Golden Globe pour son interprétation

Le film, qui a déclenché une standing ovation de plus de six minutes à Venise, ne plaît pas à tout le monde. La cheffe d’orchestre américaine, reconnue internationalement, Marin Alsop a livré dans le magazine The Times une interview piquante envers le film. Elle dont le nom est très furtivement cité dans le film révèle que "Sur beaucoup d’aspects, Tàr semblait s’inspirer de ma vie. Mais après l’avoir visionné […] j’ai été offensée : en tant que femme, en tant que cheffe d’orchestre, en tant que lesbienne". Pour elle, qui ne mâche d’ailleurs pas ses mots quant au scénario, ce film est malheureusement passé à côté d’une manière originale de développer l’histoire.