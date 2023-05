Tapta, Espaces souples, au Wiels

La force de tension et les lignes de force se condensent notamment dans une des plus belles sculptures de l’espace public bruxellois. Esprit ouvert, installé en 1997 dans le prolongement du boulevard Emile Jacqmain, est une grande sculpture en acier placée sur un plan d’eau. Un triangle rectangle est posé sur son petit côté. La moitié d’une arche est découpée dans l’angle droit. Elle se rabat comme une porte et ouvre une percée dans le paysage urbain. Les côtés sont laqués de noir satiné et les tranches font apparaître le métal brillant. La sculpture et l’espace tout autour se reflètent dans le bassin d’eau au fond sombre.

Tapta meurt en 1997 juste après l’inauguration de sa sculpture monumentale Esprit Ouvert au moment où la Pologne découvre son œuvre à la Galerie nationale d’art Zacheta à Varsovie. Tapta avait dirigé l’atelier textile de La Cambre entre 1976 et 1990, atelier rebaptisé " sculpture souple ". Elle avait animé l’Atelier de structure à la Fondation de la Tapisserie à Tournai à partir des années 80.