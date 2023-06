Des VIP sur le tapis

C’est un rituel sacré du festival : l’arrivée des stars sur le tapis rouge en amont de cérémonie d’ouverture. Cette année, on pourra notamment y apercevoir Indira Ampiot (Miss France 2023), Gérémy Crédeville, Josh Duhamel (venu présenter son Buddy Games 2) le YouTubeur Michou, Quentin Mosiman, Shy’m, Joey Starr, Michaël Abiteboul (Des Gens Bien), Sara Mortensen (Astrid et Raphaëlle), John Goodman et Julia De Nunez (qui recevra la Nymphe d’Or du Meilleur Espoir).

Seront aussi présents sur le Rocher une partie des castings des séries Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir (Maxim Baldry, Owain Arthur, Lloyd Owen), Emily in Paris (Arnaud Binard et Kevin Dias), Ted Lasso (Kola Bokinni, Cristo Fernandez, Billy Harris et James Lance), Léo Matteï (Jean-Luc Reichmann, Lola Dubini, Stomy Bugsy), Ici Tout Commence (Frédéric Diefenthal, Benjamin Douba-Paris…), Un Si Grand Soleil (Moïse Santamaria, Mélanie Maudran…) et de la coproduction RTBF Lycée Toulouse-Lautrec (Chine Thybaud, Stéphane de Groodt, Valérie Karsenti…).

Les fans des quotidiennes peuvent aussi se réjouir puisque des sessions de selfies et dédicaces avec les acteurs·trices de Ici Tout Commence, Amour Gloire et Beauté et Les Feux de l’Amour (qui fêtera ses 50 ans lors d’une soirée au Monte-Carlo Bay) sont prévues. Sans oublier les conférences publiques "Behind The Scenes" pour divulguer les secrets de tournages des séries Lycée Toulouse Lautrec, Un si grand soleil, Léo Matteï et Les Anneaux de Pouvoir.

En mélangeant séries télévisées et séries de plates-formes, le festival montre une certaine ouverture aux géants du streaming, devenus incontournable dans l’univers sériel et encore minoritaires lors des éditions précédentes. Rendez-vous le 20 juin pour l’annonce des lauréat·es des Nymphes d’Or.