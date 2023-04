Tao Geoghegan Hart remporte la première étape du Tour des Alpes

Tao Geoghegan Hart (Ineos-Greandiers) a remporté la première étape du Tour des Alpes disputé entre Rattenberg et Alpbach. Le Britannique s’est montré le plus solide dans l’ascension finale vers la cité autrichienne.



Il a devancé Felix Gall (Ag2r-Citroën) et Hugh Carthy (EF Education-EasyPost). Notre compatriote Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) s’est classé 18e à 1'51''.



Le vainqueur du Giro 2020 prend également la tête du classement général. Grâce aux bonifications, il possède 6 secondes et 10 secondes d’avance sur ses plus proches poursuivants.



Geoghegan Hart confirme sa bonne forme cette saison. Il s’était déjà imposé dans la 4e étape du Tour de Valence. Il s’est surtout illustré dans les trois courses par étapes qu’il a disputées avec deux podiums (3e à Valence et à Tirreno-Adriatico) et une 6e place (Ruta del Sol).



Le Tour des Alpes, course de préparation au Giro, compte 5 étapes. Les deux prochaines se termineront encore au sommet à Ritten et San Valentino.