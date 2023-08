Tao Geoghegan Hart quittera Ineos pour débarquer chez Lidl-Trek

Lidl-Trek a frappé un grand coup jeudi en annonçant la signature de Tao Geoghegan Hart à partir de la saison prochaine. Le Britannique de l’équipe Ineos s’est engagé pour les trois prochaines saisons, a fait savoir l’équipe américaine.

Il s’agit de la deuxième recrue pour Lidl-Trek après le transfert du sprinteur italien Jonathan Milan. Ineos laisse en revanche partir un deuxième coureur alors que Pavel Sivakov rejoindra UAE Emirates à la fin de la saison.

Vainqueur du Giro 2020, Tao Geoghegan Hart sera le fer de lance de l’équipe Trek pour jouer la victoire sur les Grands Tours. S’il s’est quelque peu perdu en chemin après son sacre italien il y a trois ans, le Londonien a semblé retrouver son niveau cette saison.

Bien placé sur le Giro en début de deuxième semaine, Geoghegan Hart a finalement dû abandonner en raison d’une chute. En avril dernier, il avait notamment remporté le classement final et deux étapes du Tour des Alpes alors qu’il avait fini sur la 3e marche du podium à Tirreno-Adriatico quelques mois plus tôt.

"Je suis vraiment affamé et je vais m'efforcer d'aller chercher la victoire dans chaque course sur laquelle je serai aligné", a déclaré le coureur britannique sur le site de son nouvel employeur. "Lidl-Trek nourrit de grosses ambitions. Je pense que mon potentiel de développement en tant qu'athlète est encore important. J'ai démontré cette année, jusqu'à ma blessure, ce que je pouvais faire en tant que leader. Je suis très motivé à l'idée de retrouver ces sensations et je crois que Lidl-Trek est le bon environnement pour le faire."