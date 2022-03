Tanzanie: au moins 22 morts et 38 blessés dans une collision entre un car et un camion

Au moins 22 personnes ont été tuées et 38 autres blessées dans une collision vendredi entre un car de voyageurs et un camion dans l'est de la Tanzanie, a annoncé la présidence tanzanienne.

La cheffe de l'Etat Samia Suluhu Hassan a présenté ses condoléances aux personnes endeuillées par l'accident, dans un communiqué publié par la présidence vendredi soir.

"Attristée par la mort de (ces) 22 personnes", Mme Hassan a également exhorté "les usagers de la route à respecter les règles de circulation" dans un message sur Twitter.

L'accident s'est déroulé vers 16h30 locales (14h30 heure belge) près de la localité de Melela Kibaoni, dans la région de Morogoro, à environ 200 km à l'ouest de la capitale économique Dar es Salaam, a indiqué la présidence.

"Le chauffeur du camion, qui se rendait du port de Dar es Salaam jusqu'en République démocratique du Congo, dépassait une moto lorsque les deux véhicules se sont heurtés frontalement", a détaillé un responsable de la police régionale de Morogoro, Fortunatus Muslim, imputant l'origine de l'accident à la conduite imprudente du chauffeur.

Le car était parti de la ville méridionale de Mbeya à la ville côtière de Tanga, dans le nord-est du pays, selon Fortunatus Muslim.

Lundi, quatre personnes ont trouvé la mort dans un autre accident de la route impliquant un car circulant entre la ville de Tunduma (sud-ouest), frontalière avec la Zambie, à la capitale économique Dar es Salaam.