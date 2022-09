Tanya, prostituée par son ancien compagnon

Tanya a grandi à Sofia, en Bulgarie, au sein d’une famille heureuse. Malheureusement, à l’âge de 11 ans, son père la laisse orpheline et sa mère sombre dans l’alcool. Quelques années plus tard, elle rencontre son ex-copain dans le bar où elle travaille. Très vite, elle tombe amoureuse de lui et très vite, il la manipule. Il prétexte qu’il doit de l’argent à la mafia pour que Tanya accepte de se prostituer pour le sauver. Durant des années, Tanya vend son corps en Bulgarie, en Allemagne et en Grèce pour cet homme qui se révèle extrêmement violent. Jusqu’au jour où, en arrivant en Belgique, elle décide de reprendre son destin en main.