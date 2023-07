"Tant qu'on a la clim" : en Arizona, la canicule révèle les inégalités énergétiques

Selon une étude publiée fin 2022 par l'université d'Etat d'Arizona (ASU), les mobile-homes ne représentent que 5% des logements de Phoenix et sa banlieue. Pourtant, 30% des morts liées à la chaleur survenues en intérieur s'y déroulent. "C'est facile de dire 'On va s'adapter' lorsque tu as accès à tout", enrage Rosalia Licea. "Pour nous, c'est différent."

Il y a quelques jours, un incendie s'est déclenché dans son quartier, où tous les mobile-homes sont raccordés directement aux poteaux électriques par des installations précaires. Une caravane est entièrement partie en fumée, probablement à cause d'une surcharge : face à la chaleur impitoyable, la plupart des voisins poussent à fond leurs petits climatiseurs de fenêtres, qui sont souvent leur seule option pour se rafraîchir.

Après 19 ans passés en Arizona, la mère de famille vit taraudée par la crainte d'un court-circuit. Résultat, elle cuisine surtout des salades et n'allume plus la lumière pour minimiser sa consommation d'électricité et réduire la température. "Si j'avais la possibilité d'aller dans un autre Etat moins chaud, je le ferais", lâche-t-elle.