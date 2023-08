Je vous l’écrivais plus haut, avec sa brigade de stars, le film "Tant qu’il y aura des hommes" en vf, "From here to eternity" en vo (soit un vers extrait du poème "Gentleman ranker" de Rudyard Kipling, à traduire par "d’ici jusqu’à l’éternité"), est un classique du genre. Il s’agit surtout d’un film noir, des plus pessimistes même sur la veulerie des hommes et leurs autres bassesses… Le seul espoir du film reste malgré tout cet amour impossible vécu hors de la base entre Warden (Burt Lancaster) et Karen (Deborah Kerr), la femme de son capitaine. Un amour magnifié à travers cette scène culte, celle où Burt Lancaster embrasse Deborah Kerr, leurs deux corps roulant sur la plage avec l’écume des vagues roulant sur eux ! Une scène devenue le symbole de la passion. Une scène souvent copiée, imitée, parodiée, sans jamais avoir été égalée…