Tant pour Elsner qu'Henkinet, il n'y a pas de problème Bodart au Standard

Pour la deuxième fois consécutive, Laurent Henkinet, propulsé entre les perches liégeoises depuis la rencontre face au Beerschot (1-0) en semaine, est parvenu à garder les cages du Standard inviolées. Ce dimanche, face aux Carolos (0-0), le gardien de but de 29 ans a eu peu de travail mais s’est montré décisif à deux reprises. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur Luka Elsner, qui a renvoyé Arnaud Bodart sur le banc après deux erreurs lourdes de conséquences commises par ce dernier.

"On a fait confiance à Laurent parce qu’il est capable de rassurer avec son expérience, dans des moments clés comme ça. Ça se passe bien aussi parce qu’Arnaud est un top gars, un super professionnel et ce n’est certainement pas facile à vivre. Je l’ai déjà répété mais il est en grande partie aussi responsable des performances de Laurent parce qu’il l’a mis dans une situation qui était confortable. Je comprends tout le drame qui se déroule autour de ça. Mais pour nous, ce qui est important, c’est d’essayer d’être performants, on l’a été aujourd’hui, on verra de quoi demain sera fait".

Interviewé en fin de rencontre, Laurent Henkinet a également tenu à mettre les choses au clair : "Honnêtement, je pense que les médias en font trop sur la situation. On forme un groupe incroyable avec Bodart et Jean-François Gillet, on supporte celui qui joue. Maintenant si c’est à moi de jouer, je dois aussi saisir ma chance, c’est le foot. Mais l’ambiance est nickel. S’il garde le zéro derrière, je suis content pour lui et inversement".

Au-delà de cette saine rivalité avec Bodart, Henkinet s’est montré satisfait du point pris par les Liégeois face à Charleroi ce dimanche soir. "Je n’ai pas eu beaucoup de travail, mais il faut être présent quand les ballons arrivent. Ce n’est pas simple non plus d’avoir ce rôle. C’était un match assez fermé, ça pouvait partir d’un côté comme de l’autre. C’est un nul logique", conclut le portier liégeois.