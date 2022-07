У Бельгії так багато замків, які варто побачити! | Tant de châteaux à visiter!

La Belgique, terre de châteaux-forts !

Envie de vous sentir comme une princesse ou un chevalier le temps d’une journée ? C'est possible en Belgique. C’est le pays où l’on trouve le plus de châteaux au kilomètre carré.

Enfourchez votre cheval blanc. On vous donne quelques adresses , aux 4 coins du pays!

1. Château de Beloeil (entre Mons et Tournai)

On le surnomme " le petit Versailles ! " Depuis le Moyen-âge, le Château de Beloeil appartient aux Princes de Ligne. Il a d’abord été une forteresse médiévale mais s’est peu à peu transformé en château de plaisance. Le château est entouré d’eau et se situe dans de magnifiques jardins français de 25 hectares. Il est même possible de découvrir la propriété en petit train.

2. Château de Seneffe (proche de Nivelles et Charleroi)

Le domaine date du 18e siècle et est un exemple type d'architecture néo-classique. À ne pas manquer: les différentes expositions qui y sont proposées. L’accès au parc et aux jardins est gratuit.

3. Château de Vêves (région de Dinant)

Avec ses magnifiques tours et ses belles boiseries, le Château de Vêves semble tout droit sorti d’un conte de fée. Il est reconnu comme " patrimoine exceptionnel de Wallonie ". Petit bonus : les enfants peuvent enfiler des costumes de chevalier et de princesse à l’entrée et les garder pendant la visite.

4. Château de Reinhardstein, Malmédy (Ovifat)

Cette forteresse est le plus haut château-fort de Belgique (en altitude). Le château est partiellement habité, mais de grandes pièces se visitent et abritent des expositions. On peut notamment admirer des armures et des tapisseries

5. Château de Bouillon (Ardennes)

Envie de ressentir l’atmosphère des Croisades, et de tout savoir sur leur figure de proue, le célèbre Godefroid de Bouillon ? Alors c’est là qu’il faut aller. Le château en impose, et propose de nombreuses animations les beaux jours (spectacles de fauconnerie, démonstrations médiévales, etc)

6. Château de La Hulpe (Brabant-Wallon)

Ici, pas de pont-levis ni de rempart. Si vous avez lu Tintin, ce château vous rappellera celui de Moulinsart ! A quelques kilomètres de bruxelles, l’endroit est à conseiller pour vos pique-nique et balades d’été. L’entrée au domaine est gratuite. En revanche, le château ne se visite pas.

7.Château des Comtes (Gand)

Vous ne pouvez pas le manquer : ce majestueux château se trouve en plein centre-ville. C’est l’unique château-fort médiéval en Flandre dont le système de défense est presque intact. La visite audio-guidée vous immerge dans l’histoire des remparts, du donjon, des oubliettes, des appartements privés des comtes...

8. Château d’Ooidonk (près de Deinze)

Située près de Gand, cette forteresse médiévale est considérée comme l’un des plus beaux châteaux de Belgique. Il a un air de ressemblance avec les châteaux de la Loire, en France. Le Château d’Ooidonk, de style hispano-flamand, se trouve dans l’ancien méandre de la Lys et est entouré d’un somptueux parc de 45 hectares.

9. Alden Biesen, (Bilzen - Limbourg)

La " Landcommanderij " Alden Biesen est un château du 13e siècle. Au fil du temps, le site est devenu une résidence de luxe et vaut vraiment le détour. Possibilités d’activités multiples dont le parcours nocturne ''Bilzen Mysteries’’.

10. Château et domaine d’Huizingen (Beersel)

A 10 km au sud de Bruxelles, le domaine de Huizingen vous accueille toute l’année sur ses 45ha. Vous y découvrirez un château du 19ème siècle, des étangs pour faire du canoë, une forêt pour se balader, un mini-golf, des installations sportives mais aussi un parc animalier

A garder en tête :

Des fermetures temporaires sont toujours possibles (parfois pour un mariage ou le tournage d’un film !). Pensez à vérifier si le site est ouvert avant de prendre la route. Renseignez-vous également sur les tarifs en vigueur. L’entrée est la plupart du temps payante, et va de quelques euros à une dizaine d’euros par personne.

Des circuits thématiques

La Région wallonne propose des circuits à la découverte de ses plus beaux châteaux. Voici le lien vers ces balades " à thème " (avec des cartes) Wallonie, terre de châteaux : balades et itinéraires (walloniebelgiquetourisme.be)