"Tant de belles choses" de F. Hardy, le cadeau d'une mère qui offre à son enfant le tableau de son agonie...

"Tant de belles choses" est une chanson de Françoise Hardy sortie en 2004. Une chanson sur "Comment te dire adieu" qui commence par un lâcher de mains: "Même s'il me faut lâcher ta main. Sans pouvoir te dire "à demain". Rien ne défera jamais nos liens... Même s'il me faut aller plus loin. Couper des ponts, changer de train. L'amour est plus fort que le chagrin... L'amour qui fait battre nos cœurs. Va sublimer cette douleur. Transformer le plomb en or." Il ne s’agit évidemment pas de l’évocation d’une simple séparation et de n’importe quel chagrin… L’idée précisée de ne pas pouvoir se dire "à demain", mais aussi les images du pont et du train nous guident: une femme parle de sa mort. Elle parle de sa mort – pense-t-on – à celui qu’elle aime.

Et lorsqu’elle lui dit: "Tu as tant de belles choses à vivre encore... Tu verras au bout du tunnel. Se dessiner un arc-en-ciel. Et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi...". On comprend que cette description du futur ("devant toi"), d’un futur qui serait la belle saison, le printemps de la vie ("refleurir les lilas") s’adresse à quelqu’un de plus jeune. Une femme parle de sa mort à son fils… Aux métaphores du pont et du train, il faut ajouter celle de la rive: "Même si je veille d’une autre rive. Quoi que tu fasses, quoi qu’il arrive. Je serai avec toi comme autrefois." Cette autre rive qui figure la frontière entre la vie et la mort, la géographie de l’au-delà…

"Même si tu pars à la dérive. L'état de grâce, les forces vives. Reviendront plus vite que tu ne crois..." C’est l’histoire d’une mère qui parle de sa mort à son fils mais qui fait son boulot de mère: elle rassure. Elle fait ce que les mères font de mieux: elle console son enfant. Elle le console de sa mort en lui promettant que ce n’est pas grave ("je serai avec toi"), que le chagrin n’est rien à côté de ce qui lui reste à vivre de "tant de belles choses". C’est une chanson qui n’a pas été écrite à n’importe quel moment: 2004 c’est l’année où on diagnostique à Françoise Hardy un lymphome… C’est un tableau d’agonie qui lui a été inspiré par son expérience de la maladie. Une scène prémonitoire puisque – plus tard – elle touchera du doigt la mort. Elle fera ce voyage au bord de l’abîme de la mort dont elle reviendra…

" Tant de belles choses " est aussi un texte qui traduit le haut degré de spiritualité atteint par Françoise Hardy – qui est une femme qui cherche… Qui cherche à s’élever. On l’entend quand elle parle de "l’espace qui lie ciel et terre" où "se cache le plus grand des mystères". Mais aussi quand elle dit: "Il y a tant de choses que tu ignores encore. La foi qui abat les montagnes. La source blanche dans ton âme." Tout ça, ce sont des références à sa propre quête spirituelle… Il faut écouter "Tant de belles choses" comme le cadeau d’une mère qui offre à son enfant le tableau de son agonie comme le plus beau des moments d’apaisement et comme la promesse d’autres beautés à venir…

L’idée de la mort est aussi transcrite dans la chanson par les arrangements: une sorte de mini son et lumière – blanche – sur la fin de la vie d’une femme…

Cette idée de la mort est très présente dans le nouvel album de Françoise Hardy qui est sorti il y a quelques jours. La métaphore du train revient…