L’humoriste lyonnaise ne s’interdit rien du tout dans les sujets qu’elle aborde dans son one-woman-show qu’elle qualifie de "pas très familial", il est d’ailleurs déconseillé aux moins de 16 ans… Elle part du principe que si les hommes peuvent parler de ce qu’ils veulent, les femmes en ont le droit elles aussi.

"Les Autres" aborde le regard que peuvent avoir les personnes qui nous entourent sur notre façon de vivre, s’habiller ou encore se comporter en société. C’est avec un humour trash et mordant que Tania Dutel propose de dire non à toutes les injonctions de la société qui nous pourrissent la vie et d’arrêter de vivre pour les autres…