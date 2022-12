Tanguy Dumortier pour le livre "Notre jardin extraordinaire" : "on ouvre la porte et on est en voyage"

Tanguy Dumortier, présentateur de l’émission "Le jardin extraordinaire", est l’invité du 8/9 pour le livre Notre jardin extraordinaire, où l’on part à la rencontre des animaux de nos régions.

Le jardin extraordinaire, plus ancienne émission télé d’Europe, vous emmène depuis 1965 aux quatre coins du monde et de la Belgique pour vous faire découvrir la richesse de la nature.

C’est aussi une communauté de passionnés qui partagent les histoires de leurs rencontres avec la faune sauvage de notre pays. Le livre Notre jardin extraordinaire compile ces histoires et photos envoyées par les téléspectateurs de l’émission, en les accompagnants de conseils et astuces pour observer et communiquer avec cette nature. "L’idée du livre, c’est de montrer qu’un voyage est un état d’esprit", explique Tanguy Dumortier.

On peut commencer tout près de chez soi, on ouvre la porte et on est en voyage.

