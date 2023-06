Tamtam Quidam "On a toutes et tous une histoire à partager"

L’objectif de Tamtam Quidam est de "renforcer l’estime de soi, cultiver la diversité et créer du lien social", explique Gaëtane. "Nous croyons que coucher des événements sur papier et les partager peut réellement transformer celui ou celle qui raconte comme ceux qui l’écoutent". Et c’est pour ça que Tamtam Quidam est né ! Ce projet a émergé suite à deux expériences personnelles : "la première pierre a été posée à Hong-Kong, il y a une dizaine d’années. Avec un groupe d’amis, on s’est retrouvés bloqués dans un aéroport. Parmi eux, il y avait des sœurs jumelles qui, pour alléger l’attente, ont ressenti l’envie de raconter leur histoire relationnelle". La cofondatrice a alors sorti sa plume et sa casquette de metteuse en scène… Et, ensemble, elles ont créé la pièce de théâtre "Twins".

"Le projet est né aussi d’une rencontre avec trois amis trentenaires, qui avaient envie de mettre à plat leur parcours autour de leur homosexualité et de leur coming out." Leur histoire, ils l’ont écrite et jouée sur scène. Au terme de cette représentation, Gaëtane a réalisé la puissance de ce type de spectacle : "ça a permis de lever certains tabous, de libérer la parole des comédiens et du public. La scène est un moyen de sensibilisation assez puissant. Suite à toutes ces émotions, j’ai eu envie de revivre ce type d’expériences…"