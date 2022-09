Tamino, l'artiste flamand à la conquête du sud du pays

Jean-Jacques Goldman ne chante plus, mais qui s’en charge à sa place ? George Clooney et Julia Roberts se retrouvent pour la 5ème fois ensemble à l’écran, mais est-ce vraiment pour un Ticket to paradise ? Jacques et Thomas Dutronc sur scène, est-ce que le tout fait plus que la somme des parties ? Smile signifie sourire, certes, mais ça signifie quoi dans un film d’horreur ?

Comment Tamino, artiste du nord du pays, fait-il pour remplir le Cirque Royal à la vitesse de l’éclair ? L'artiste anversois d'origine égyptienne remplira trois fois la salle bruxelloise les 5, 6 et 7 décembre prochains. Un sold-out qui lui a ouvert les portes de Forest National. Pour Rudy Léonet, l'atmosphère planante de ses chansons convient en fait parfaitement au Cirque Royal. Autre explication pour séduire le public francophone, son association avec Angèle sur son dernier album, Sahar.

Et comment définir le film franco-belge Le cœur noir des forêts ? Est-ce de l’écolo-fantastico-orinico-social movie ? Et quand la Canadienne Elio et le Hollandais Matthys s’associent, ça donne quoi ?