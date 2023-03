Tamino en concert à Forest National le 23 mars

C’est l’artiste belge du moment. Son actualité déborde de belles surprises comme tout récemment avec son magnifique duo avec Angèle sur le titre "Sunflower".

Tamino signe un retour en grâce. Il nous a enchantés à trois reprises consécutivement au Cirque Royal en décembre dernier et il compte bien ne pas s’arrêter là ! Avec "Sahar", son deuxième album, le jeune artiste ténébreux nous plonge dans un univers intemporel empreint d’émotions à l’image des titres "The First Disciple", "Fascination" et "You Don’t Own Me".