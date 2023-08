Taminiaux, Vandenabeele, Berckmoes : Lotto Dstny signe trois renforts pour la saison prochaine

Jenno Berckmoes, Lionel Taminiaux et Henri Vandenabeele se sont engagés pour les deux prochaines saisons avec Lotto Dstny, a confirmé l’équipe cycliste belge jeudi.

Berckmoes, 22 ans, arrive en provenance de Team Flanders-Baloise avec qui il a notamment terminé à la 4e place du Grand Prix La Marseillaise cette année. L’année dernière, il avait terminé 10e de la course en ligne espoirs des championnats du monde.

Taminiaux, 27 ans, débarque lui en provenance d’Alpecin-Deceuninck. Cette année, il a terminé à la 2e place du Circuit de Wallonie derrière Jordi Meeus. En 2022, il avait notamment remporté une étape des Quatre Jours de Dunkerque. Vandenabeele, 23 ans, fait lui son retour au sein de la structure Lotto, où il avait passé deux saisons dans l’équipe de développement, après trois saisons chez DSM.

L’année passée, le Flandrien avait notamment décroché des places d’honneur sur le Tour de Catalogne, décrochant une 9e et 10e place. "Nous sommes très heureux que ces coureurs belges, tous très talentueux, aient décidé de rejoindre le projet de Lotto Dstny. Ils vont nous permettre de nous renforcer sur plusieurs terrains. Vandenabeele est un grimpeur très prometteur, Berckmoes s’oriente plutôt vers les classiques wallonnes et Taminiaux est un coureur complet et expérimenté, doté d’un très bon sprint. Ce sont de bons équipiers capables de jouer leur propre carte également. Ils correspondent parfaitement à la vision de notre équipe", a souligné Stéphane Heulot, CEO de l’équipe.