Tamines (D3 acff) : le modèle d’Action 21 en tête

Si le volet sportif réjouit les fans de Tamines, l’actualité du moment en coulisses amène aussi un lot de questions. La semaine dernière, l’annonce officielle du retrait de la présidence de l’homme fort, l’industriel, Ludovic Morici, actif dans le secteur de l’aluminium et l’acier, la construction et la promotion immobilière en a surpris plus d’un.



"Diriger un club de foot, c’est grisant mais aussi usant, explique celui-ci. Cela demande beaucoup de temps et de self control. Notamment face aux parents, aux joueurs déçus et d’autres responsables. A Tamines, il y a 486 jeunes, des équipes dans toutes les catégories et beaucoup de travail au quotidien. Les saisons Covid ont amené des tracas supplémentaires. Mais nous avons fait face, avec de nouveaux partenaires, avec une formule repas VIP à domicile qui fonctionne, avec la construction d’une équipe vitrine qui démarre chaque fois dès la mi-championnat".



"Les réunions en semaine sont nombreuses. Mais à côté de cela, j’ai aussi et surtout ma vie de famille et professionnelle. Dans les prochains mois, nous allons sortir une nouvelle usine de terre à Châtelineau. Mes quatre sociétés emploient quarante personnes, j’entoure du mieux que je peux mon fils, devenu manager de la partie aluminium. J’ai aussi une fille qui termine ses études à Milan. J’aimerais qu’elle me voie un peu plus. Il n’était pas évident de succéder à des patrons comme Jean-Claude Baudart et Jésus Roman à Tamines. Cela s’est fait sans heurt et dans le respect de chacun. Aujourd’hui, la Jeunesse a retrouvé des finances davantage en équilibre. J’assure encore la transition, mais d’ici la fin de l’année voire les prochaines semaines, je ne serai plus du tout l’homme incontournable de la Jeunesse. "



Jeune quadragénaire, Ludovic Morici a le sens des priorités. Le foot reste une passion, il ne tournera pas nécessairement tout à fait le dos à Tamines. Il restera, jusqu’à preuve du contraire toujours partenaire commercial du club. Il pourrait même dire oui à une fonction moins accaparante sur place. Du moins si le repreneur le souhaite par-dessus tout.



Car un successeur il y a déjà. Celui-ci était au courant depuis un bout de temps du souhait de Ludovic Morici de remettre les clés de la maison. Les enfants du nouvel homme fort taminois font partie des équipes d’âge et à ce titre déjà, plusieurs appels du pied lui avaient déjà été donnés. Tout s’est accéléré lorsqu’il a compris que l’information de cession de club allait être rendue publique.