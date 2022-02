Tame Impala de retour avec la réédition de "The Slow Rush" et une annonce alléchante

Il y a quelques semaines Kevin nous sortait "No Choice", une des deux chansons originales de cette version Deluxe et là on découvre "The Boat I Row", qui introduit ce B-Side. Aux premières notes on replonge directement dans son univers avec les riffs de basses reconnaissables entre 1000. Le morceau se classe dans les plus mélancoliques de Tame Impala avec son rythme assez lent et son impression de nous plonger dans un bain de coton musical.

Alors oui, ce sont tous deux des morceaux oubliés sur l'album de base donc on peut sans se tromper faire la remarque qu'il y a cette petite note de déjà entendu mais cela n'enlève rien à la qualité proposée sur ces deux titres. Pareil pour "Patience" qui lui est sorti en version single en 2019 où l'on peut entendre des restes de vibes faisant penser à celles de "Currents" pour doucement migrer vers les signatures artistiques de "The Slow Rush".

De la patience, il ne nous en faudra peut-être pas tant que ça avant de retrouver Kevin Parker sur un nouveau projet et une nouvelle page puisqu'il a récemment affirmé, lors d'une interview au Sydney Morning Herald, qu'un autre album pourrait arriver plus vite que d'habitude. Il faut dire qu'il a fallu 5 ans entre les deux précédents. Il passe pour le moment ses journées à faire de la musique dans son studio Australien avec la volonté de bientôt faire un nouvel album.