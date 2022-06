"Tambour vision" ou le minimalisme à la Bertrand Belin

Dans sa chronique Dans l’air du temps, Réal Siellez nous parle d’une nouveauté discographique, celle d’un maître du minimalisme, de la poésie pur jus… Bertrand Belin.

Je suis gourmand d’une musique qui puisse satisfaire le désir de transpiration mais qui soit aussi une nourriture pour l’esprit.

C’est ce que déclare le chanteur Bertrand Belin. Chanteur, acteur, écrivain, maître des mots et surtout du minimalisme… Pour ce septième album studio, il choisit le titre "Tambour Vision", un choix qu’il explique en disant "Je n’ai pas de passion pour les tambours mais 'tambour', mot simple, incarne à la fois la musique militaire, la danse, la fête. Il recouvre des situations variées, voire opposées. Il me rappelle le plaisir de la découverte des mots du vocabulaire lorsque j’étais enfant."

Tambour, est l’un des nombreux titres où il parle de la fin, de la sienne, et c’est aussi un thème assez présent sur cet opus. Sa future propre mort… Il l’évoque et la réflexionne souvent, notamment sur le titre pipe qui n’est pas sans un hommage à René Magritte.

Et si on parle d’hommages, ils se multiplient et se mystèrent dans les recoins. Par exemple sur le titre "National" qui parle des obsessions de territoire, en passant par la déclinaison du titre de la chanson en liste comme le faisait Jacques Prévert.

La pochette de l’album fait penser au vertigo d’Hitchock. Bertrand Belin sur un immeuble, au bord du vide, fond orangé, le corps de chanteur breton penché vers le vide pour en sonder la hauteur… Va-t-il sauter ou pas ? Un parallèle avec le film où le personnage principal refuse de croire à la supercherie dont il aura été le pantin, ce moment où on se demande si on habite bien le monde qu’on croyait habiter. Et cette ambiance-là nappe tout l’album, une pop ultra-synthétisée seventies, et la boîte à rythme qui nous donne des nouvelles de ses pulsations cardiaques, tantôt accélérées, tantôt disparues…

Et tout de même la vie qui revient… Seulement quand l’homme se confronte à la nature.

Le verbe et l’articulation modeste. Le minimalisme à la Belin sans jamais tomber dans le murmure…

Belin c’est une grammaire qui passe par l’économie du vocabulaire, 17 ans de jeux de mots pince-sans-rire et philosophique… Dans son Alléluia, il parle à nouveau de sa mort en y mêlant la vie… Dans le même titre qui peut faire penser à du David Bowie, pendant 3 minutes 49 il balaie le sacré et le profane, le présent et la fin, alléluia rime avec bi bop lulla, et la dimension liturgique passe autant par l’Angélus que le phallus…

Et enfin on peut dire aussi que dans cet album Belin se livre en parlant de ses origines dans son très subtil et poétique "Que dalle tout". Il y évoque ses origines bretonnes et sa famille avec ces questions : "Qu’est-ce qu’on fait avec nos héritages ? Les démons de la famille ? Même les plus sombres ? En l’occurrence pour lui l’alcoolisme ?" Avec Que dalle tout, il se balance dans ce prisme humain complexe et parfois douloureux, cette famille à qui nous ne devons rien, cette famille à qui on doit tout.

Que dalle tout, un titre de Bertrand Belin sur son album " Tambour Vision " c’est maintenant et c’est l’air du temps.