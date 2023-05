Tamara Payne raconte en chanson les déboires de Miss BW dans les rayons vide du Delhaize

Au Delhaize y’a plus d’chocolat

Y’a plus non plus d’caipirihna

Plus d’quoi se faire un p’tit Gin to ni une petite veuve coquelicot.

Au Delhaize de Genval c’est mort

Même plus d’Caviar, y’a plus qu’du porc

Et mes graines de chia pillées

Je sais où j’peux me les fourrer.

Les rayons sont vides tu vois

Mes p’tites fêtes j’l’ai dans l’baba

Pour les riches c’est la crise c’est la crise

Vite du yoga mmmmh

J’dois faire comme les pauvres tu vois

Faire mes courses à Charleroi

Lidl, Aldi c’est la mouise c’est la mouise

Vite du yoga

Au Delhaize y’a plus de Gin To

Plus d’truffes et plus d’Baba au rhum

Plutôt que d’manger, j’abandonne

J’préfère jouer du Saxophone

Les rayons sont vides tu vois

Tout est périné d’surcroît

Pour les riches c’est la crise c’est la crise

J’veux ma caïpirinha

J’dois faire comme les pauvres tu vois

Faire mes courses à Charleroi

Lidl, Aldi c’est la mouise c’est la mouise

Vite du chocolat

Mais sans apéro tu vois

Sans Caipi Gin to Vodka

Pour mon foie j’évite une crise

Oui une crise et c’est pas plus mal

C’est pas plus mal.